6,5 aylık hamile olan Aslı Enver’in son haline bakın! Eşi Berkin Gökbudak’la aşka gelen Aslı ortalığı salladı! “Hamilelik yakışmış...”
Kasım ayında Berkin Gökbudak ile sürpriz şekilde dünyaevine giren Aslı Enver'in nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu, eşiyle aşka geldi ve romantik pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Şimdilerde 6,5 aylık hamile olan Aslı Enver'in son hali dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Hamilelik yakışmış" yorumunda bulundu. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...
23.04.2023 09:27 - Son Güncelleme: 23.04.2023 09:30
'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi dizilerde rol alan Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile sürpriz şekilde nikah masasına oturdu.
Berkin Gökbudak ile evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatını birleştiren oyuncunun hamile olduğu da ortaya çıktı.