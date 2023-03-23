3’üncü çocuk açıklaması! 2 oğlu olan Pelin Karahan’dan dikkat çeken sözler! Bedri Güntay ile 9 yılı deviren Pelin Karahan...
Bedri Güntay ile 2013 yılında dünyaevine giren Pelin Karahan'ın bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki evladı oldu. Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran Karahan'dan üçüncü çocuk açıklaması geldi. Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Pelin Karahan'ın o açıklaması...
23.03.2023 21:04 - Son Güncelleme: 23.03.2023 21:04
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle adını duyuran Pelin Karahan, 2013 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu.
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, oğulları Ali Demir'i 2014'te, Eyüp Can'ı 2017'de dünyaya getirdi.
Yakınlarına da çocuk defterini kapattığını söyleyen Pelin Karahan, kısa süre önce ameliyat olan eşi Bedri Güntay için de "Dün hastaneden taburcu edildi" dedi.