Aldatmak’ın Zeliş’i Selin Kahraman’ın büyük aşkı bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızıyla...

SELİN KAHRAMAN KİMDİR?

1 Ocak 1995 tarihinde dünyaya gelen Selin Kahraman, Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunlarından olan Selin Kahraman; Gri, Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı, Bay Yanlış, Beni Bırakma gibi yapımlarda rol aldı.