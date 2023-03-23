Aldatmak’ın Zeliş’i Selin Kahraman’ın büyük aşkı bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızıyla...
Kadrosunda Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Vahide Perçin, Burcu Söyler ve Feyza Sevil Güngör gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sergilediği performansla dikkat çeken Selin Kahraman'ın hayatı ise merak konusu oldu. Dizide Zeliş karakterini canlandıran oyuncu hakkında en çok "Selin Kahraman'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla sevgili olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın Selin Kahraman'ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi kimmiş...
23.03.2023 21:46 - Son Güncelleme: 23.03.2023 21:46
ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinde Zeliş karakterini canlandıran Selin Kahraman, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
SELİN KAHRAMAN KİMDİR?
1 Ocak 1995 tarihinde dünyaya gelen Selin Kahraman, Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunlarından olan Selin Kahraman; Gri, Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı, Bay Yanlış, Beni Bırakma gibi yapımlarda rol aldı.
Aldatmak dizisinde Zeliş karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, hakkında en çok "Selin Kahraman'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.