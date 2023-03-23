Ceren Benderlioğlu’nun hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı ilk kez paylaştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ömür’üydü...
ATV'nin sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle yıldızı parlayan Ceren Benderlioğlu, yeni imajıyla uzun süre gündem olmuştu. Saç rengini ve kesimini değiştiren oyuncu, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. Benderlioğlu'nun fotoğrafını görenler "Çocukken de çok güzelmiş" yorumunda bulundu. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...
23.03.2023 20:31 - Son Güncelleme: 23.03.2023 20:31
Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.