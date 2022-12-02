39'luk Ebru Polat’ın yatak görüntüleri sosyal medyanın gündeminde! İç çamaşırı giymeyen Ebru frikik verdi! Duş pozuyla konuşulmuştu...
39'luk Ebru Polat'ın yatak görüntüleri sosyal medyanın gündeminde! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ebru Polat, Instagram'da yayınladığı pozlarla sık sık gündem olmuştu. Son olarak duş sonrası yaptığı bir paylaşımla gündeme gelen şarkıcı, bu kez yatakta dizi izlerken çektiği bir video ile konuşuldu. Hırkasının altına sütyen giymeyen şarkıcının verdiği frikik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...
02.12.2022 18:57 - Son Güncelleme: 02.12.2022 19:06
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ebru Polat, Instagram'da yayınladığı pozlarla sık sık gündem olmuştu.