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Haberler Magazin 9 yılı devirmişler! Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç’un eşi bakın kim! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklı oyuncusuyla...

9 yılı devirmişler! Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç’un eşi bakın kim! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklı oyuncusuyla...

Evrim Alasya (Kıvılcım Arslan), Sıla Türkoğlu (Doğa Korkmaz), Sibel Taşçıoğlu (Pembe Ünal), Doğukan Güngör (Fatih Ünal), Müjde Uzman (Alev Arslan) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde görümce Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılan Karakoç'un 9 sene önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaştı kaldı. Bakın Ceren Karakoç'un Aşk ve Mavi dizisinde de rol alan oyuncu eşi kimmiş...

02.12.2022 19:17 - Son Güncelleme: 02.12.2022 19:17
9 yılı devirmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın kim! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklı oyuncusuyla...

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak edildi.

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9 yılı devirmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın kim! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklı oyuncusuyla...

Ünlü oyuncunun hakkında en çok "Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

9 yılı devirmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın kim! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklı oyuncusuyla...

Özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılan Karakoç'un 9 sene önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaştı kaldı.

9 yılı devirmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın kim! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklı oyuncusuyla...

İşte başta Ceren Karakoç olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

9 yılı devirmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın kim! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklı oyuncusuyla...

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