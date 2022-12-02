600`e yakın filmde rol almıştı! Yeşilçam efsanesi Şükriye Atav’ın 2 oğlu kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Tarık Akan, Halit Akçatepe...

8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Antalya Devlet Hastanesi`nde 83 yaşında aramızdan ayrılan oyuncunun oğullarının da en az kendisi gibi ünlü olduklarını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.