600`e yakın filmde rol almıştı! Yeşilçam efsanesi Şükriye Atav'ın 2 oğlu kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Tarık Akan, Halit Akçatepe...
600`e yakın filmde rol almıştı! Son Kuşlar, Analar Ölmez, Çapkın Hırsız, Mavi Mavi ve daha nicesinde rol alan Şükriye Atav, özellikle Hulusi Kentmen, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Gülşen Bubikoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği Ah Nerede filmiyle hafızalara kazındı. Canlandırdığı vefakar anne rolleriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, yıllar sonra oğullarıyla gündeme geldi. 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Antalya Devlet Hastanesi`nde 83 yaşında aramızdan ayrılan oyuncunun oğullarının da en az kendisi gibi ünlü olduklarını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yeşilçam yıldızı Şükriye Atav'ın oğulları kimlermiş...
02.12.2022 18:21 - Son Güncelleme: 02.12.2022 18:21
600'e kadar filmde rol alan ve Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran ünlü oyuncu Şükriye Atav, başarılı performansla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Canlandırdığı vefakar anne rolleriyle hafızalara kazınan ve Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi birçok ünlü ismin annesini canlandıran oyuncu, yıllar sonra oğullarıyla gündeme geldi.