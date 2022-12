Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan itiraf: "Babam hayatta olsaydı Tatlıses ile olmayabilirdim"

"İBRAHİM TATLISES ÖLSEYDİ ÇOK AĞLARDIM"

Yıldız, "İbrahim Tatlıses ölseydi ne olurdu?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Babam ölmeden önce o ölürse onsuz yaşayamam derdim. Ama insan hayatta her şeye dayanıyor. Alışamam dediğin her şeye alışıp yapmaya devam ediyorsun. Çünkü arkanda seni seven insanlar var. Çok üzülür, çok ağlardım. Uzun süre o travmayı atlatamazdım ama hayat devam ediyor. O dönem evlenmemiştik.