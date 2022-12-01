38 çocuk doğuran kadın Müge Anlı ve Seda Sayan’ın ağzını açık bırakmıştı! ’Maymun bana aşık oldu’ Serap Çelikünal hikayesiyle sosyal medyayı salladı

Bu açıklama ise izleyen herkesin kanını dondurmuştu. Yani Çelikünal, 22 yılda tam 38 çocuk doğurmuş...

14 yaşından beri çocuk doğuran kadın, sürekli üçüz dördüz dünyaya getirmiş ve çocuklarını kaybetmiş... Bu arada da hem tiyatroya gidip hem de evine bakıyormuş. Tiyatroyu seven Çelikünal'ın programda Bir Zamanlar Çukurova'da figüran olarak yer aldığı da ortaya çıkmıştı.