38 çocuk doğuran kadın Müge Anlı ve Seda Sayan'ın ağzını açık bırakmıştı! 'Maymun bana aşık oldu' Serap Çelikünal hikayesiyle sosyal medyayı salladı
Kayıp oğlunu bulmak için yıllar önce Müge Anlı'ya katılan Serap Çelikünal'ın daha önce de Seda Sayan'ın programına katıldığı ortaya çıktı. 38 çocuk doğurduğunu söyleyen Çelikünal, 27 çocuğunun öldüğünü ve geriye 11 tane kaldığını iddia etmişti. Kocasının kendisini odaya kitlediğini ve odaya bir de maymun getirdiğini anlatan Serap Çelikünal, ''Maymun bana aşık olunca kocam kıskandı ve maymunu hayvanat bahçesine geri gönderdi' diye konuşmuştu. İşte hayrete düşüren hikayesi...
01.12.2022 21:37 - Son Güncelleme: 01.12.2022 21:37
Serap Çelikkünal, 2019 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmış ve Çukurova Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan oğlunun kayıp olduğunu söyleyerek yardım istemişti.
Bu açıklama ise izleyen herkesin kanını dondurmuştu. Yani Çelikünal, 22 yılda tam 38 çocuk doğurmuş...
14 yaşından beri çocuk doğuran kadın, sürekli üçüz dördüz dünyaya getirmiş ve çocuklarını kaybetmiş... Bu arada da hem tiyatroya gidip hem de evine bakıyormuş. Tiyatroyu seven Çelikünal'ın programda Bir Zamanlar Çukurova'da figüran olarak yer aldığı da ortaya çıkmıştı.