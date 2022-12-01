Özge Özpirinçci’nin minik bebeği 1 yaşına bastı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu! Burak Yamantürk’ün biricik eşi ve kızına bakın...
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün 'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. İlişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu çift, geçen sene kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. 30 Kasım tarihinde anne-baba olan çiftin kızları Mercan 1 yaşına bastı. Özpirinçci de sosyal hesabında Mercan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. İşte sosyal medyada ilgi odağı olan Mercan bebek...
01.12.2022 20:07 - Son Güncelleme: 01.12.2022 20:07
Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile mutlu evliliği devam eden Özge Özpirinçci'nin geçen yıl dünyaya gelen kızı Mercan, 1 yaşına bastı.