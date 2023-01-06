36 yaşındaki Özge Özpirinçci kural bozup eşi Burak Yamantürk ile kızı Mercan’la ilk aile pozunu yayınladı! Pınar Altuğ ve Seray Kaya...
Burak Yamantürk ile 8 yıllık ilişkisini 2021'de evlilikle taçlandıran ve aynı yıl kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Özge Özpirinçci, kural bozdu. Ünlü oyuncu, ilk kez Mercan'ın da yer aldığı aile pozunu Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma ünlü isimlerden yorum yağdı. İlk yorumlar Pınar Altuğ ve Seray Kaya'dan gelirken Berrak Tüzünataç, Hülya Duyar, Ferhan Şensoy da paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte Özge Özpirinçci'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
06.01.2023 20:20 - Son Güncelleme: 06.01.2023 20:20
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile 8 yıllık ilişkisini 2021'de evlilikle taçlandırdı.
Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten Özge Özpirinçci, kural bozup ilk kez Mercan'ın da yer aldığı aile pozunu Instagram hesabında yayınladı.
İlk yorumlar Pınar Altuğ ve Seray Kaya'dan gelirken Berrak Tüzünataç, Hülya Duyar, Ferhan Şensoy da paylaşıma kayıtsız kalamadı.