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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Emre Altuğ’un dizideki yasak aşkı meğer...

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Emre Altuğ’un dizideki yasak aşkı meğer...

Afra Saraçoglu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Şerif Sezer, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Dizide Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan ile yasak aşk yaşayan İfakat rolüyle izleyici karşısına çıkan Gülçin Santırcıoğlu'nun özellikle eşi merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları en çok "Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi ise kısa sürede gündem oldu. Bakın Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi kimmiş...

takvim.com.tr
06.01.2023 20:41 - Son Güncelleme: 06.01.2023 20:41
Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Emre Altuğ’un dizideki yasak aşkı meğer...

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Emre Altuğ’un dizideki yasak aşkı meğer...

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?
Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim alan Gülçin Santırcıoğlu, Elveda Rumeli, Hercai, Doktorlar, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde oynadı.

Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Emre Altuğ’un dizideki yasak aşkı meğer...

45 yaşındaki ünlü oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Dizide Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan ile yasak aşk yaşayan İfakat rolüyle izleyici karşısına çıkan Gülçin Santırcıoğlu'nun özellikle eşi merak edilip araştırıldı.

Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Emre Altuğ’un dizideki yasak aşkı meğer...

İnternet kullanıcıları en çok "Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi ise kısa sürede gündem oldu.

Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Emre Altuğ’un dizideki yasak aşkı meğer...

İşte başta Gülçin Santırcıoğlu olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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