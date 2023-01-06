Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Emre Altuğ’un dizideki yasak aşkı meğer...
Afra Saraçoglu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Şerif Sezer, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Dizide Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan ile yasak aşk yaşayan İfakat rolüyle izleyici karşısına çıkan Gülçin Santırcıoğlu'nun özellikle eşi merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları en çok "Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi ise kısa sürede gündem oldu. Bakın Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi kimmiş...
Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?
Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim alan Gülçin Santırcıoğlu, Elveda Rumeli, Hercai, Doktorlar, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde oynadı.
45 yaşındaki ünlü oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Dizide Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan ile yasak aşk yaşayan İfakat rolüyle izleyici karşısına çıkan Gülçin Santırcıoğlu'nun özellikle eşi merak edilip araştırıldı.
İnternet kullanıcıları en çok "Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi ise kısa sürede gündem oldu.