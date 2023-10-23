7 yıl evli kalmışlar! Deniz Uğur’un komşusu tarafından öldürülen eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Reha Muhtar’la davalık olan Deniz Uğur...

İkizlerinin babası Reha Muhtar ile davalık olan Deniz Uğur, son günlerde verdiği velayet savaşıyla gündemde. İkili arasında yeni bir gelişme oldu ve velayet davası Adli Tıp Kurumu'na taşındı. Bu olayla birlikte gündeme gelen üç çocuk annesi Deniz Uğur'un hayatı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Uğur'un özellikle eski eşleri merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun komşusu tarafından öldürülen eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Deniz Uğur'un 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi...