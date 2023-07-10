35 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Fatih Erkoç’tan ‘görücü usulü’ itirafı! Bakın “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşi kim...
Ellerim Bomboş, Oynatmaya Az Kaldı, Anı, Elveda Tatlım ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Fatih Erkoç, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 35 yıllık eşiyle görücü usulü evlendiğini dile getiren Erkoç, itiraflarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının eşi de merak konusu oldu. Erkoç'un 35 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatih Erkoç'un eşi kimmiş...
10.07.2023 16:01 - Son Güncelleme: 10.07.2023 16:01
Ellerim Bomboş, Oynatmaya Az Kaldı, Anı, Elveda Tatlım ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Fatih Erkoç, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
35 yıllık eşiyle görücü usulü evlendiğini dile getiren Erkoç, itiraflarıyla dikkat çekti. Günaydın'a konuşan Fatih Erkoç, "Aile yaşamına çok önem veren bir sanatçısınız. Aile kavramı sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Dejenerasyonumuzun sebebi de bundan kaynaklanıyor. Ben uzun yıllar Avrupa'da yaşadım, orada da gördüm. Aile açısından yoksunlar. Avrupa ekonomik olarak zengin ama maneviyattan yoksun. Ne kadar zengin olursa olsun, annelerini, babalarını huzurevine bırakıyorlar. Bu kabul edilemez bir durum benim için.