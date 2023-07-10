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Haberler Magazin 35 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Fatih Erkoç’tan ‘görücü usulü’ itirafı! Bakın “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşi kim...

35 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Fatih Erkoç’tan ‘görücü usulü’ itirafı! Bakın “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşi kim...

Ellerim Bomboş, Oynatmaya Az Kaldı, Anı, Elveda Tatlım ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Fatih Erkoç, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 35 yıllık eşiyle görücü usulü evlendiğini dile getiren Erkoç, itiraflarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının eşi de merak konusu oldu. Erkoç'un 35 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatih Erkoç'un eşi kimmiş...

takvim.com.tr
10.07.2023 16:01 - Son Güncelleme: 10.07.2023 16:01
35 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Fatih Erkoç’tan ‘görücü usulü’ itirafı! Bakın “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşi kim...

Ellerim Bomboş, Oynatmaya Az Kaldı, Anı, Elveda Tatlım ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Fatih Erkoç, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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35 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Fatih Erkoç’tan ‘görücü usulü’ itirafı! Bakın “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşi kim...

35 yıllık eşiyle görücü usulü evlendiğini dile getiren Erkoç, itiraflarıyla dikkat çekti. Günaydın'a konuşan Fatih Erkoç, "Aile yaşamına çok önem veren bir sanatçısınız. Aile kavramı sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

35 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Fatih Erkoç’tan ‘görücü usulü’ itirafı! Bakın “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşi kim...

Erkoç, soruyu şöyle cevapladı: "Her şey ailede başlar. Dünyaya iyilik yapacaksanız, ülkenize faydalı işler yapacaksanız bu ailede başlıyor. Anne ve babaların çocukları doğru eğitebilmeleri için donanımlı olmaları gerekiyor. Ne yazık ki bu noktada eksikliklerimiz olmaya başladı.

35 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Fatih Erkoç’tan ‘görücü usulü’ itirafı! Bakın “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşi kim...

Dejenerasyonumuzun sebebi de bundan kaynaklanıyor. Ben uzun yıllar Avrupa'da yaşadım, orada da gördüm. Aile açısından yoksunlar. Avrupa ekonomik olarak zengin ama maneviyattan yoksun. Ne kadar zengin olursa olsun, annelerini, babalarını huzurevine bırakıyorlar. Bu kabul edilemez bir durum benim için.

35 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Fatih Erkoç’tan ‘görücü usulü’ itirafı! Bakın “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşi kim...

Annem Alzheimer hastasıydı, onu huzurevine koymadım. Eşimle evimizde baktık. Böyle gördük biz. Geleneklerimiz çok önemli, ailemden böyle gördüm. Aile en kıymetli şey. Aile zenginliktir."

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