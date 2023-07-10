35 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Fatih Erkoç’tan ‘görücü usulü’ itirafı! Bakın “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşi kim...

Dejenerasyonumuzun sebebi de bundan kaynaklanıyor. Ben uzun yıllar Avrupa'da yaşadım, orada da gördüm. Aile açısından yoksunlar. Avrupa ekonomik olarak zengin ama maneviyattan yoksun. Ne kadar zengin olursa olsun, annelerini, babalarını huzurevine bırakıyorlar. Bu kabul edilemez bir durum benim için.