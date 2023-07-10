Hande'yle gitti Hande'siz döndü! Hande Erçel'i aldattığı iddia edilen Hakan Sabancı aşk tatili sonrası havalimanında tek başına
İlk olarak TAKVİM'in belgelediği Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı doludizgin devam ediyor. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran çift önceki gün plajda sarmaş dolaş yakalanmıştı. Son olarak Hande Erçel bitmek bilmeyen tatil fotoğraflarına yenilerini eklerken araya sevgilisi Hakan Sabancı ile olan el ele fotoğrafını sıkıştırmıştı. Geçtiğimiz günlerde de haklarında ihanet iddiaları ortaya atılan çiftten Hakan Sabancı'nın havalimanında tek başına görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları.
10.07.2023 15:30 - Son Güncelleme: 10.07.2023 15:30
Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam edip aşk tatilinden fotoğraflar gelirken son gelişme kafaları karıştırdı.
HANDE'YLE GİTTİ HANDE'SİZ DÖNDÜ
Hakan Sabancı ile gezmelere doymayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde soluğu İtalya'da almıştı.