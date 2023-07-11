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Haberler Magazin "25 yaşındaki kız fiziğim var Türkiye'de kadınlar en çok beni seviyor" Seren Serengil'den hayrete düşüren sözler! Kendini yer göğe koyamadı

"25 yaşındaki kız fiziğim var Türkiye'de kadınlar en çok beni seviyor" Seren Serengil'den hayrete düşüren sözler! Kendini yer göğe koyamadı

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden Tohma'sıyla barıştı hatta tatile bile çıktı. Şimdilerde bol bol aşk pozları paylaşan Seren Serengil bu kez sosyal medyad kendisine gelen bir yoruma verdiği cevaplar olay oldu. Serengil kendini yere göğe sığdıramadı. İşte Serengil'in o sözleri...

11.07.2023 10:50 - Son Güncelleme: 11.07.2023 10:53
25 yaşındaki kız fiziğim var Türkiye’de kadınlar en çok beni seviyor Seren Serengil’den hayrete düşüren sözler! Kendini yer göğe koyamadı

Uzun yıllardır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisinin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü geçtiğimiz haftalarda.

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25 yaşındaki kız fiziğim var Türkiye’de kadınlar en çok beni seviyor Seren Serengil’den hayrete düşüren sözler! Kendini yer göğe koyamadı
25 yaşındaki kız fiziğim var Türkiye’de kadınlar en çok beni seviyor Seren Serengil’den hayrete düşüren sözler! Kendini yer göğe koyamadı

AYRILDIKLARINI DUYURDU

Her fırsatta yaşadığı sağlık sorunları süresince yanında olan Tohma'dan övgüyle bahseden ünlü isimden beklenmedik bir hamle gelmişti. 52 yaşındaki Serengil, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla Muhtafa Rahman Tohma ile ilişkilerinin bittiğini duyurmuştu.

25 yaşındaki kız fiziğim var Türkiye’de kadınlar en çok beni seviyor Seren Serengil’den hayrete düşüren sözler! Kendini yer göğe koyamadı

Serengil, Instagram'dan yaptığı ilk paylaşımda "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır'' mesajıyla dikkat çekmişti.

Seren Serengil'in bu paylaşıma eklediği "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma İsyan ettim ilk defa dün gece Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdiğinde bana vermedin dedim" notu ihanet iddialarını da güçlendirmişti.

25 yaşındaki kız fiziğim var Türkiye’de kadınlar en çok beni seviyor Seren Serengil’den hayrete düşüren sözler! Kendini yer göğe koyamadı

AYRILIK UZUN SÜRMEDİ

Ayrılığı uzun tutmayan çift şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor . Seren Serengil, her gün yeni pozlar paylaşıyor.

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