"25 yaşındaki kız fiziğim var Türkiye'de kadınlar en çok beni seviyor" Seren Serengil'den hayrete düşüren sözler! Kendini yer göğe koyamadı
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden Tohma'sıyla barıştı hatta tatile bile çıktı. Şimdilerde bol bol aşk pozları paylaşan Seren Serengil bu kez sosyal medyad kendisine gelen bir yoruma verdiği cevaplar olay oldu. Serengil kendini yere göğe sığdıramadı. İşte Serengil'in o sözleri...
11.07.2023 10:50 - Son Güncelleme: 11.07.2023 10:53
Serengil, Instagram'dan yaptığı ilk paylaşımda "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır'' mesajıyla dikkat çekmişti.
Seren Serengil'in bu paylaşıma eklediği "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma İsyan ettim ilk defa dün gece Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdiğinde bana vermedin dedim" notu ihanet iddialarını da güçlendirmişti.
AYRILIK UZUN SÜRMEDİ
Ayrılığı uzun tutmayan çift şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor . Seren Serengil, her gün yeni pozlar paylaşıyor.