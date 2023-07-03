3,5 yıl tekerlekli sandalyeyle yaşayan Zerrin Özer “Omuriliğimde 6 tane çivi var” deyip açıkladı! Zerrin’den acı itiraf: Sen bu tiple...
Son Mektup, Olamazdım Senle, Dünya Tatlısı, Kıyamam ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Zerrin Özer, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özer, çocukluk döneminde yaşadıklarını, büyük pişmanlıklarını ve müzik dünyasındaki samimiyetsizliği üzerine konuştu. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve 3,5 yıl tekerlekli sandalyeyle yaşayan Özer, kiloları nedeniyle kendisiyle alay edildiğini dile getirirken maruz kaldığı olayları ilk kez anlattı. İşte Zerrin Özer'in o açıklamaları...
1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer, kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci oldu ve müzik kariyeri yolunda ablasından büyük destek aldı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan şarkıcı, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Son Mektup, Olamazdım Senle, Dünya Tatlısı, Kıyamam ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Zerrin Özer, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özer, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Çocukluk döneminde yaşadıklarını, büyük pişmanlıklarını ve müzik dünyasındaki samimiyetsizliği üzerine açıklamalarda bulunan Özer, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. İşte Zerrin Özer'in o röportajı...
Babasız büyümek sizin hayatınızı nasıl etkiledi?
Eksi ile hayata başlıyorsunuz. Güvensiz oluyorsunuz her şeye karşı. Babam hayattaydı ama varlığı ile yokluğu birdi. 15-20 seneye yakın görmedim. Annem ve babam ayrıydı. Annem babamı kötülerdi. Ben de babam kötü bir insan diye düşünerek büyüdüm. Ve zaten o da hiç aramazdı.