3,5 yıl tekerlekli sandalyeyle yaşayan Zerrin Özer “Omuriliğimde 6 tane çivi var” deyip açıkladı! Zerrin’den acı itiraf: Sen bu tiple...

Babasız büyümek sizin hayatınızı nasıl etkiledi?

Eksi ile hayata başlıyorsunuz. Güvensiz oluyorsunuz her şeye karşı. Babam hayattaydı ama varlığı ile yokluğu birdi. 15-20 seneye yakın görmedim. Annem ve babam ayrıydı. Annem babamı kötülerdi. Ben de babam kötü bir insan diye düşünerek büyüdüm. Ve zaten o da hiç aramazdı.