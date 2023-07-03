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Haberler Magazin Yeni bir aşk bombası mı? Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkında flaş iddia "Bayram tatili boyunca..." Sosyal medya sallandı

Yeni bir aşk bombası mı? Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkında flaş iddia "Bayram tatili boyunca..." Sosyal medya sallandı

Son dönemde değişimi ve rapçi Sefo'yla yaşadığı ayrılıkla magazin manşetlerini süsleyen Melisa Döngel ile ünlü teknik adam Sergen Yalçın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Döngel'in, Sefo ile olan ayrılığının üzerinden çok geçmeden, adı Sergen Yalçın'la anılıyor. İkilinin bayram tatili boyunca birlikte olduğu gelen iddialar arasında. İşte haberin detayları...

03.07.2023 10:03 - Son Güncelleme: 03.07.2023 10:03
Yeni bir aşk bombası mı? Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkında flaş iddia Bayram tatili boyunca... Sosyal medya sallandı

Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkında sosyal medyayı sallayan iddia.

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Yeni bir aşk bombası mı? Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkında flaş iddia Bayram tatili boyunca... Sosyal medya sallandı

Bir süre önce rapçi Sefo'yla olan ilişkisini sonlandıran Melisa Döngel hakkında olay bir iddia geldi.

Yeni bir aşk bombası mı? Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkında flaş iddia Bayram tatili boyunca... Sosyal medya sallandı

İŞTE HABERİN DETAYLARI

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; Türkiye'nin tanınmış futbol adamlarından olan Sergen Yalçın geçtiğimiz hafta ortak arkadaşları sayesinde oyuncu Melisa Döngel ile tanıştı.

Yeni bir aşk bombası mı? Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkında flaş iddia Bayram tatili boyunca... Sosyal medya sallandı

Bayram tatili boyuncu beraber geçiren ikiliyi görenler yaş farkından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeni bir aşk bombası mı? Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkında flaş iddia Bayram tatili boyunca... Sosyal medya sallandı

Sergen Yalçın 50 yaşında Melisa Döngel ise 23 yaşında….

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