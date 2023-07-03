Yeni bir aşk bombası mı? Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkında flaş iddia "Bayram tatili boyunca..." Sosyal medya sallandı
Son dönemde değişimi ve rapçi Sefo'yla yaşadığı ayrılıkla magazin manşetlerini süsleyen Melisa Döngel ile ünlü teknik adam Sergen Yalçın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Döngel'in, Sefo ile olan ayrılığının üzerinden çok geçmeden, adı Sergen Yalçın'la anılıyor. İkilinin bayram tatili boyunca birlikte olduğu gelen iddialar arasında. İşte haberin detayları...
03.07.2023 10:03 - Son Güncelleme: 03.07.2023 10:03
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Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; Türkiye'nin tanınmış futbol adamlarından olan Sergen Yalçın geçtiğimiz hafta ortak arkadaşları sayesinde oyuncu Melisa Döngel ile tanıştı.