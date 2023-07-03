Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 11 yaş büyük o isme gönlünü kaptırdı işte Deren Talu'nun yeni sevgilisi! Baran Tınaz'dan sonra...
Evliliğe gitmesi beklenen Deren Talu-Baran Tınaz aşkı sürpriz bir kararla son bulmuş, bu ayrılık günlerce konuşulmuştu. İddialara göre ayrılık nedeni Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun, Baran Tınaz'ın yer almasını istemediği bir fotoğraf çekiminde yer almasıydı. Her ne kadar sonrasında çiftin barıştığı iddia edilse de ikili bu iddiaları yalanlamıştı. Bu yaşananların ardından Deren Talu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İşte detaylar...
03.07.2023 09:24 - Son Güncelleme: 03.07.2023 09:24
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu, 3 yıldır iş insanı Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sonlandırmıştı.
Deren Talu'nun Baran Tınaz'dan ayrılma nedeninin kıskançlığa bağlı olarak şiddet görmesi olduğu ileri sürülmüştü.