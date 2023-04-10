35 yaşındaki Aslıhan Güner’in 2 kız kardeşini ayrı ayrı paylaştı! Yasemin’i gören ayırt edemedi! “Kardeşi değil ikizi sanki...”
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile hafızalara kazınan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 35 yaşındaki ünlü oyuncu, kız kardeşleri ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda Yasemin Güner'in ablası ile benzerliği dikkat çekti. Abla-kardeş için "Hangisi Aslıhan?", "Kardeşi değil ikizi sanki" yorumları yapıldı. İşte Aslıhan Güner'in güzeller güzeli kız kardeşleri...
10.04.2023 20:40 - Son Güncelleme: 10.04.2023 20:40
İsmail Demirci ile başrolü üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile hafızalara kazınan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner'le verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda Yasemin Güner'in ablası ile benzerliği dikkat çekti. Abla-kardeş için "Hangisi Aslıhan?", "Kardeşi değil ikizi sanki" yorumları yapıldı.