1996 Türkiye güzeli Tuğba Altıntop’tan 2017 paylaşımı! Rafet El Roman’ın 6 yıllık eski eşine bakın! Gören inanamadı “Bildiğin taş...”

1996'da Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu olan Altıntop, 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu Rafet El Roman ile 2002'de boşandı.