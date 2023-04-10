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Haberler Magazin 4 yılı devirmişler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızıyla...

4 yılı devirmişler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızıyla...

Başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu hakkında en çok "Şeyma Korkmaz evli mi? Şeyma Korkmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtları aratıldı. Korkmaz'ın Kardeşlerim'in yıldız oyuncusuyla 4 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi ünlü olan oyuncu eşi kimmiş...

takvim.com.tr
10.04.2023 19:02 - Son Güncelleme: 10.04.2023 19:02
4 yılı devirmişler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızıyla...

Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Küçük Gün Işığı'nda Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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4 yılı devirmişler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızıyla...

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?
20 Aralık 1988'de Eskişehir'de dünyaya gelen Şeyma Korkmaz, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.

4 yılı devirmişler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızıyla...

Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai Suda ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

4 yılı devirmişler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızıyla...

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide 'Feride' karakteriyle adını duyurdu.

4 yılı devirmişler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızıyla...

Ünlü oyuncu 2019 yılında ise rol arkadaşıyla evlendi. Korkmaz'ın şimdilerde Kardeşlerim'de rol alan yıldız oyuncuyla 4 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

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