4 yılı devirmişler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızıyla...
Başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu hakkında en çok "Şeyma Korkmaz evli mi? Şeyma Korkmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtları aratıldı. Korkmaz'ın Kardeşlerim'in yıldız oyuncusuyla 4 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi ünlü olan oyuncu eşi kimmiş...
10.04.2023 19:02 - Son Güncelleme: 10.04.2023 19:02