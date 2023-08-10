SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Hastane kantininde satış yaparken görüntülenmişti! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’ten ilk açıklama...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken çekilen videosu sosyal medyada viral olmuştu. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve "Bir ortağımla kantinin işletmesini aldık" diyerek olayın perde arkasını anlattı. İşte Görkem Sevindik'in o açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 12:34 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 12:34
Hastane kantininde satış yaparken görüntülenmişti! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’ten ilk açıklama... 1

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ateş Kuşları'nın sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Görkem Sevindik, geçen günlerde Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantinindeki görüntüleriyle gündem olmuştu.

Hastane kantininde satış yaparken görüntülenmişti! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’ten ilk açıklama... 2

36 yaşındaki ünlü oyuncunun Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininin işletmesini aldığı iddia edildi.

Hastane kantininde satış yaparken görüntülenmişti! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’ten ilk açıklama... 3

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin şimdilerde rol adlığı dizinin setine ait olabileceğini savundu.

SON DAKİKA