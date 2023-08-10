Hastane kantininde satış yaparken görüntülenmişti! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’ten ilk açıklama...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken çekilen videosu sosyal medyada viral olmuştu. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve "Bir ortağımla kantinin işletmesini aldık" diyerek olayın perde arkasını anlattı. İşte Görkem Sevindik'in o açıklaması...
Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ateş Kuşları'nın sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Görkem Sevindik, geçen günlerde Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantinindeki görüntüleriyle gündem olmuştu.
36 yaşındaki ünlü oyuncunun Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininin işletmesini aldığı iddia edildi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin şimdilerde rol adlığı dizinin setine ait olabileceğini savundu.