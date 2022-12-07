Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i İrem Helvacıoğlu siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla poz verdi! Taşlı makyajı dikkat çekti
Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla çok konuşuldu. Siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla kamera karşısına geçen Helvacıoğlu, o kareleri Instagram'da yayınladı. Ünlü oyuncunun taşlı makyajı da dikkatlerden kaçmadı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o paylaşımı...
07.12.2022 00:41 - Son Güncelleme: 07.12.2022 00:41
Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.