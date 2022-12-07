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Haberler Magazin Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i İrem Helvacıoğlu siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla poz verdi! Taşlı makyajı dikkat çekti

Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i İrem Helvacıoğlu siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla poz verdi! Taşlı makyajı dikkat çekti

Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla çok konuşuldu. Siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla kamera karşısına geçen Helvacıoğlu, o kareleri Instagram'da yayınladı. Ünlü oyuncunun taşlı makyajı da dikkatlerden kaçmadı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o paylaşımı...

takvim.com.tr
07.12.2022 00:41 - Son Güncelleme: 07.12.2022 00:41
Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i İrem Helvacıoğlu siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla poz verdi! Taşlı makyajı dikkat çekti

Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i İrem Helvacıoğlu siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla poz verdi! Taşlı makyajı dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.

Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i İrem Helvacıoğlu siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla poz verdi! Taşlı makyajı dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i İrem Helvacıoğlu siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla poz verdi! Taşlı makyajı dikkat çekti

Öte yandan ünlü oyuncunun taşlı makyajı da dikkatlerden kaçmadı.

Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i İrem Helvacıoğlu siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla poz verdi! Taşlı makyajı dikkat çekti

İşte İrem Helvacıoğlu'nun o paylaşımı...

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