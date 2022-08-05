3,5 ay önce doğum yapmıştı! Başak Dizer’in son halini gören gözlerine inanamadı! Kıvanç Tatlıtuğ’un güzel eşi mayosunu giyip...
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, geçen Mayıs ayında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Havaların ısınmasıyla tatile çıkan çiftten Kıvanç Tatlıtuğ da hem oğluyla verdiği pozlarla hem de yıllar sonra Beren Saat ile aynı projede yer almasıyla sık sık magazin gündemine konu olmuştu. Tatlıtuğ şimdi ise eşi Başak Dizer'in tatil pozlarıyla gündem oldu. 3,5 ay önce doğum yapan Dizer, mayolu pozlarını yayınladı ve son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu Başak olamaz", "Doğum kilolarını nereye sakladın?" yorumlarında bulundu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyayı sallayan o pozları...
05.08.2022 18:37 - Son Güncelleme: 05.08.2022 18:39
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturmuştu.
Havaların ısınmasıyla tatile çıkan çiftten Kıvanç Tatlıtuğ da hem oğluyla verdiği pozlarla hem de yıllar sonra Beren Saat ile aynı projede yer almasıyla sık sık magazin gündemine konu olmuştu.
Tatlıtuğ şimdi ise eşi Başak Dizer'in tatil pozlarıyla gündem oldu. 3,5 ay önce doğum yapan Dizer, mayolu pozlarını yayınladı ve son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.