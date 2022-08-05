Nilperi Şahinkaya'dan bomba itiraf: Çok utanç verici! Emre Yusufi’nin biricik aşkı hem iddialı pozuyla hem de açıklamalarıyla...
Nilperi Şahinkaya'dan bomba itiraf: Çok utanç verici! 2010'da 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşen ve oyunculuk kariyerine başlayan Nilperi Şahinkaya, Şemdan Plus'ın yeni sayısına özel samimi açıklamalarda bulundu. İlişkisi ve kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatan Şahinkaya, "Çok utanç verici" sözleriyle anlattığı bir olayla dikkat çekti. Öte yansan dekolteli mayosuyla kamera karşısına geçen Şahinkaya'nın iddialı pozu sosyal medyayı salladı. İşte Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya'nın o açıklamaları ve pozu...
05.08.2022 19:22 - Son Güncelleme: 05.08.2022 19:22
Senegal'de dünyaya gelen, ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamlayan Nilperi Şahinkaya, 2003 yılında Ankara'ya yerleşip, 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi.