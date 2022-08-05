Nilperi Şahinkaya’dan bomba itiraf: Çok utanç verici! Emre Yusufi’nin biricik aşkı hem iddialı pozuyla hem de açıklamalarıyla...

2006-2010 yılları arasında ise Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. 2010'da 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşen oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.