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Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya'dan bomba itiraf: Çok utanç verici! Emre Yusufi’nin biricik aşkı hem iddialı pozuyla hem de açıklamalarıyla...

Nilperi Şahinkaya'dan bomba itiraf: Çok utanç verici! Emre Yusufi’nin biricik aşkı hem iddialı pozuyla hem de açıklamalarıyla...

Nilperi Şahinkaya'dan bomba itiraf: Çok utanç verici! 2010'da 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşen ve oyunculuk kariyerine başlayan Nilperi Şahinkaya, Şemdan Plus'ın yeni sayısına özel samimi açıklamalarda bulundu. İlişkisi ve kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatan Şahinkaya, "Çok utanç verici" sözleriyle anlattığı bir olayla dikkat çekti. Öte yansan dekolteli mayosuyla kamera karşısına geçen Şahinkaya'nın iddialı pozu sosyal medyayı salladı. İşte Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya'nın o açıklamaları ve pozu...

05.08.2022 19:22 - Son Güncelleme: 05.08.2022 19:22
Nilperi Şahinkaya’dan bomba itiraf: Çok utanç verici! Emre Yusufi’nin biricik aşkı hem iddialı pozuyla hem de açıklamalarıyla...

Senegal'de dünyaya gelen, ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamlayan Nilperi Şahinkaya, 2003 yılında Ankara'ya yerleşip, 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi.

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Nilperi Şahinkaya’dan bomba itiraf: Çok utanç verici! Emre Yusufi’nin biricik aşkı hem iddialı pozuyla hem de açıklamalarıyla...

2006-2010 yılları arasında ise Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. 2010'da 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşen oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

Nilperi Şahinkaya’dan bomba itiraf: Çok utanç verici! Emre Yusufi’nin biricik aşkı hem iddialı pozuyla hem de açıklamalarıyla...

Ünlü oyuncu, son olarak Şamdan Plus dergisine verdiği röportajla adından söz ettirdi. Samimi açıklamalarının yanı sıra objektif karşısında verdiği pozlarla da dikkat çeken Şahinkaya, o karelerden birini Instagram'da yayınladı ve sosyal medyayı salladı.

Nilperi Şahinkaya’dan bomba itiraf: Çok utanç verici! Emre Yusufi’nin biricik aşkı hem iddialı pozuyla hem de açıklamalarıyla...

Sırt dekolteli mayosuyla kamera karşısına geçen Şahinkaya'nın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.

Nilperi Şahinkaya’dan bomba itiraf: Çok utanç verici! Emre Yusufi’nin biricik aşkı hem iddialı pozuyla hem de açıklamalarıyla...

Şahinkaya'nın güzelliğinin yanı sıra formda vücudu da dikkat çekti.

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