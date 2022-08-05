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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer günbatımı pozlarıyla büyüledi! Burak Özçivit’in güzel partneri tatil pozlarıyla hayran bıraktı

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer günbatımı pozlarıyla büyüledi! Burak Özçivit’in güzel partneri tatil pozlarıyla hayran bıraktı

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer günbatımı pozlarıyla büyüledi! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Törer, tatil pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Günbatımında poz veren güzel oyuncu, yine kendine hayran bıraktı. İşte Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

05.08.2022 18:13 - Son Güncelleme: 05.08.2022 18:13
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer günbatımı pozlarıyla büyüledi! Burak Özçivit’in güzel partneri tatil pozlarıyla hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Özge Törer, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer günbatımı pozlarıyla büyüledi! Burak Özçivit’in güzel partneri tatil pozlarıyla hayran bıraktı

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Törer, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer günbatımı pozlarıyla büyüledi! Burak Özçivit’in güzel partneri tatil pozlarıyla hayran bıraktı

Ünlü oyuncu, günbatımında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer günbatımı pozlarıyla büyüledi! Burak Özçivit’in güzel partneri tatil pozlarıyla hayran bıraktı

Tatil paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu, güzelliğiyle yine kendine hayran bıraktı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer günbatımı pozlarıyla büyüledi! Burak Özçivit’in güzel partneri tatil pozlarıyla hayran bıraktı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni aldı.

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