Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer günbatımı pozlarıyla büyüledi! Burak Özçivit’in güzel partneri tatil pozlarıyla hayran bıraktı
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer günbatımı pozlarıyla büyüledi! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Törer, tatil pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Günbatımında poz veren güzel oyuncu, yine kendine hayran bıraktı. İşte Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
05.08.2022 18:13 - Son Güncelleme: 05.08.2022 18:13
Ünlü oyuncu Özge Törer, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.