34 yaşındaki Hadise'den şoke eden paylaşım! Yalnız kaldığında...

Hadise Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 34 yaşındaki şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve giydiği kıyafetlerle son dönemin çok konuşulan ünlü isimleri arasında. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında giydiği kırmızı göğüs dekolteli elbisesine 3 bin dolar (18 bin TL) vermesiyle çok konuşulan Hadise, yalnız kaldığında doğal hallerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Makyajsız ve eşofmanlı haliyle paylaşım yapan Hadise'yi hiç bu kadar doğal görmediniz! Boyundan kilosuna hakkındaki her şey merak edilen Hadise olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

12.01.2020 12:37 - Son Güncelleme: 12.01.2020 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





