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34 yaşındaki Hadise'den şoke eden paylaşım! Yalnız kaldığında...

Hadise Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 34 yaşındaki şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve giydiği kıyafetlerle son dönemin çok konuşulan ünlü isimleri arasında. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında giydiği kırmızı göğüs dekolteli elbisesine 3 bin dolar (18 bin TL) vermesiyle çok konuşulan Hadise, yalnız kaldığında doğal hallerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Makyajsız ve eşofmanlı haliyle paylaşım yapan Hadise'yi hiç bu kadar doğal görmediniz! Boyundan kilosuna hakkındaki her şey merak edilen Hadise olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

12.01.2020 12:37 - Son Güncelleme: 12.01.2020 12:37
34 yaşındaki Hadise'den şoke eden paylaşım! Yalnız kaldığında...

Zaman zaman takipçilerinin karşısına makyajsız paylaşımlarla çıkmayı seven Hadise bu defa da benzer bir paylaşıma imza attı. 34 yaşındaki Hadise derin göğüs ve bacak dekolteli kıyafetlerinin aksine bu kez eşofmanlarıyla poz verdi...

34 yaşındaki Hadise'den şoke eden paylaşım! Yalnız kaldığında...

O Ses Türkiye yarışmasının değişmez jüri üyelerinden olan Hadise'nin sosyal medya hesabı, jüri koltuğunda oturduğu yarışma programına dair gönderilerle dolup taşıyor. Çoğunlukla ekip arkadaşlarıyla birlikte göründüğü anlara dair paylaşımlara imza atan Hadise, yalnız kaldığındaysa çok daha doğal kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor. İşte Hadise ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

34 yaşındaki Hadise'den şoke eden paylaşım! Yalnız kaldığında...

SERTAB ERENER

34 yaşındaki Hadise'den şoke eden paylaşım! Yalnız kaldığında...
34 yaşındaki Hadise'den şoke eden paylaşım! Yalnız kaldığında...

FAHRİYE EVCEN

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