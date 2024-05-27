34 yaşındaki Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla 4 yıl evli kalmış! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, geçen günlerde rol arkadaşı Onur Buldu ile programın kadrosuna yeniden dahil olacağını duyurdu. Bunun üzerine gündeme gelen Erkek'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 24 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Erkek'in 4 yıl boyunca ünlü oyuncuyla evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi kim...