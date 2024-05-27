34 yaşındaki Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla 4 yıl evli kalmış! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, geçen günlerde rol arkadaşı Onur Buldu ile programın kadrosuna yeniden dahil olacağını duyurdu. Bunun üzerine gündeme gelen Erkek'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 24 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Erkek'in 4 yıl boyunca ünlü oyuncuyla evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi kim...
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, geçen günlerde rol arkadaşı Onur Buldu ile programın kadrosuna yeniden dahil olacağını duyurdu.
Bunun üzerine gündeme gelen Erkek'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ECEM ERKEK KİMDİR?
Ecem Erkek 24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezun olan Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'ni bitirdi.