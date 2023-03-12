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Haberler Magazin 34 yaşındaki Ceyda Ateş’in gözünden sakındığı kızını gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şaşkına çevirdi! “Kendini klonlamışsın...”

34 yaşındaki Ceyda Ateş’in gözünden sakındığı kızını gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şaşkına çevirdi! “Kendini klonlamışsın...”

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturan Ceyda Ateş evliliğin ardından Amerika'ya yerleşmişti. Bu evlilikten Talia adından bir kızı olan Ateş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, gözünden sakındığı biricik kızını "Yer elması taçum" notuyla yayınladı. Minik Talia'yı görenin ağzı açık kaldı. Anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vururken "Kendini klonlamışsın", "Tıpa tıp aynısı" yorumları yapıldı. Öte yandan Talia güzelliğiyle parmak ısırttı. İşte Ceyda Ateş'in güzeller güzeli kızı...

takvim.com.tr
12.03.2023 18:09 - Son Güncelleme: 12.03.2023 18:09
34 yaşındaki Ceyda Ateş’in gözünden sakındığı kızını gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şaşkına çevirdi! “Kendini klonlamışsın...”

Eşi Buğra Toplusoy'la evlendikten sonra ABD Florida'da yaşayan Ceyda Ateş, kızı Talia'yı kucağına almıştı.

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34 yaşındaki Ceyda Ateş’in gözünden sakındığı kızını gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şaşkına çevirdi! “Kendini klonlamışsın...”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımında minik kızına yer verdi. Ünlü oyuncu, gözünden sakındığı biricik kızını "Yer elması taçum" notuyla yayınladı.

34 yaşındaki Ceyda Ateş’in gözünden sakındığı kızını gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şaşkına çevirdi! “Kendini klonlamışsın...”

Minik Talia'yı görenin ağzı açık kaldı. Anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vururken "Kendini klonlamışsın", "Tıpa tıp aynısı" yorumları yapıldı. Öte yandan Talia güzelliğiyle parmak ısırttı.

34 yaşındaki Ceyda Ateş’in gözünden sakındığı kızını gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şaşkına çevirdi! “Kendini klonlamışsın...”

İşte başta Ceyda Ateş olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

34 yaşındaki Ceyda Ateş’in gözünden sakındığı kızını gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şaşkına çevirdi! “Kendini klonlamışsın...”

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