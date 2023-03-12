34 yaşındaki Ceyda Ateş’in gözünden sakındığı kızını gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şaşkına çevirdi! “Kendini klonlamışsın...”
2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturan Ceyda Ateş evliliğin ardından Amerika'ya yerleşmişti. Bu evlilikten Talia adından bir kızı olan Ateş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, gözünden sakındığı biricik kızını "Yer elması taçum" notuyla yayınladı. Minik Talia'yı görenin ağzı açık kaldı. Anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vururken "Kendini klonlamışsın", "Tıpa tıp aynısı" yorumları yapıldı. Öte yandan Talia güzelliğiyle parmak ısırttı. İşte Ceyda Ateş'in güzeller güzeli kızı...
12.03.2023 18:09 - Son Güncelleme: 12.03.2023 18:09
Eşi Buğra Toplusoy'la evlendikten sonra ABD Florida'da yaşayan Ceyda Ateş, kızı Talia'yı kucağına almıştı.