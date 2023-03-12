Petek Dinçöz sahne kostümüyle çok konuşuldu! Göbeğine kadar uzanan göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Sosyal medya ikiye bölündü
Serkan Kodaloğlu'dan boşandıktan kısa süre sonra oğlu İrfan Aslan'ın eğitimi için ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar ile ani bir kararla evlendi ve hem ülkeye hem de sahnelere geri döndü. Ünlü şarkıcı, sahne kostümüyle verdiği pozları da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Karın bölgesine kadar uzanan dekolteli elbisesi ile dikkat çeken Dinçöz, kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...
12.03.2023 18:49 - Son Güncelleme: 12.03.2023 18:49
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaloğlu'dan boşandıktan kısa süre sonra İrfan Aslan'ın eğitimi için ABD'ye yerleşti.
Ünlü şarkıcı daha sonra ise çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile yıllar sonra tekrar bir araya geldi ve ani bir kararla nikah masasına oturdu.
Nida Büyükbayraktar ile evlendikten sonra hem ülkeye hem de sahnelere geri dönen Petek Dinçöz, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti.