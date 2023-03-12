Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç’ın kaç kardeşi var? İşte hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!

Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.