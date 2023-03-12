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Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç'ın kaç kardeşi var? İşte hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serdar Ortaç hakkında aramalar Müzikleri ve klipleri ile döneme damga vuran Serdar Ortaç'ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç'ın kaç kardeşi var? İşte hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!

takvim.com.tr
12.03.2023 16:31 - Son Güncelleme: 12.03.2023 16:38
Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç’ın kaç kardeşi var? İşte hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!

Hayran kitlesi oldukça geniş olan Serdar Ortaç hakkında aramalar hız kazandı. Serdar Ortaç kimdir, nereli? İşte Serdar Ortaç'ın hayatına dair bazı bilgiler...

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Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç’ın kaç kardeşi var? İşte hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!

Serdar Ortaç kimdir?

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesinde doğdu. Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır.

Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç’ın kaç kardeşi var? İşte hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!

Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir. İlköğrenimini Kocamustafapaşa'da ve ortaöğrenimini Suadiye Lisesinde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye Bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkânda torna tezgâhı olan plastik kalıpçısıydı.

Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç’ın kaç kardeşi var? İşte hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!

Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yükseköğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç’ın kaç kardeşi var? İşte hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!

Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

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