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Haberler Magazin '34 beden oldum' deyip video çeken Buse Varol bikinisiyle mavilerde süzüldü de süzüldü! Alişan'ın eşi Buse Varol'dan ispat üstüne ispat

'34 beden oldum' deyip video çeken Buse Varol bikinisiyle mavilerde süzüldü de süzüldü! Alişan'ın eşi Buse Varol'dan ispat üstüne ispat

Eşiyle çıktığı tatilde fotoğrafları basına yansıyan Buse Varol'un kilo aldığı ve 44 bedene ulaştığı iddia edilmiş Varol, 34 beden olduğunu kanıtlamak için çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Merak edenlere cevabım olsun" ifadelerini kullanmıştı. Ardından sosyal medyada peş peşe paylaştığı bikinili pozları ile dikkatleri üzerine çeken Buse Varol önceki gün yine bikinili görüntü verdi. İşte detaylar...

30.07.2022 09:45 - Son Güncelleme: 30.07.2022 09:45
’34 beden oldum’ deyip video çeken Buse Varol bikinisiyle mavilerde süzüldü de süzüldü! Alişan’ın eşi Buse Varol’dan ispat üstüne ispat

Geçtiğimiz günlerde 34 beden olduğunu kanıtlamak için video çeken Buse Varol önceki gün bikinili görüntü verdi. İşte haberin detayları...

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’34 beden oldum’ deyip video çeken Buse Varol bikinisiyle mavilerde süzüldü de süzüldü! Alişan’ın eşi Buse Varol’dan ispat üstüne ispat

İki çocuk dünyaya getiren Buse Varol Instagram'dan paylaştığı tatil kareleri ile gündeme bomba gibi düştü.

’34 beden oldum’ deyip video çeken Buse Varol bikinisiyle mavilerde süzüldü de süzüldü! Alişan’ın eşi Buse Varol’dan ispat üstüne ispat

Eşi ve çocukları ile Bodrum'da tatil yapan Buse'nin bu görüntüsü sosyal medyada, 'kilo almış' yorumlarına neden olmuştu.

’34 beden oldum’ deyip video çeken Buse Varol bikinisiyle mavilerde süzüldü de süzüldü! Alişan’ın eşi Buse Varol’dan ispat üstüne ispat

Buse Varol hakkında yapılan, "Hani 34 bedendin?", "Çok kilo almış" yorumları üzerine sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunmuştu.

’34 beden oldum’ deyip video çeken Buse Varol bikinisiyle mavilerde süzüldü de süzüldü! Alişan’ın eşi Buse Varol’dan ispat üstüne ispat

Mini şortuyla kamera karşısına geçen Varol, fotoğraflarına montaj yapmadığını ve çektiği videonun 34 beden olduğuna kanıt teşkil edeceğini dile getirdi.

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