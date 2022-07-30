'34 beden oldum' deyip video çeken Buse Varol bikinisiyle mavilerde süzüldü de süzüldü! Alişan'ın eşi Buse Varol'dan ispat üstüne ispat
Eşiyle çıktığı tatilde fotoğrafları basına yansıyan Buse Varol'un kilo aldığı ve 44 bedene ulaştığı iddia edilmiş Varol, 34 beden olduğunu kanıtlamak için çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Merak edenlere cevabım olsun" ifadelerini kullanmıştı. Ardından sosyal medyada peş peşe paylaştığı bikinili pozları ile dikkatleri üzerine çeken Buse Varol önceki gün yine bikinili görüntü verdi. İşte detaylar...
30.07.2022 09:45 - Son Güncelleme: 30.07.2022 09:45
Geçtiğimiz günlerde 34 beden olduğunu kanıtlamak için video çeken Buse Varol önceki gün bikinili görüntü verdi. İşte haberin detayları...
İki çocuk dünyaya getiren Buse Varol Instagram'dan paylaştığı tatil kareleri ile gündeme bomba gibi düştü.