İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen’i çılgına çevirdiler ’yaptığınız çok ayıp’ Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan’la tatilde olan Fahriye...

"İNANILMAZ HEYECANLIYIZ"

Özçivit ailesi şu günlerde yeniden bebek heyecanı yaşıyor. Yakışıklı oyuncu, ikinci kez baba olacağı haberleri karşısında "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı."