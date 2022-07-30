İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen'i çılgına çevirdiler 'yaptığınız çok ayıp' Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la tatilde olan Fahriye...
Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bodrum'da ailecek tatilde olan Özçivit ailesi tatsız bir olay yaşadı. Yaşadığı olay karşısında çılgına dönen Evcen, çareyi mekanı terk etmekte buldu. İşte tüm detaylar...
Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı.
"İNANILMAZ HEYECANLIYIZ"
Özçivit ailesi şu günlerde yeniden bebek heyecanı yaşıyor. Yakışıklı oyuncu, ikinci kez baba olacağı haberleri karşısında "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:
"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı."
"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"
Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.
BODRUM'DA MAVİ TUR
Burak Özçivit, iki aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen ve Nisan 2019'da dünyaya gelen oğulları Karan, şimdilerde Bodrum'da mavi tur yapıyor. Çift, geçtiğimiz gün Yalıkavak'a demir attı.