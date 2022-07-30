Survivor şampiyonu Nisa’ya bir yorum da Merve Aydın’dan ’ben şampiyon olurdum’ Acun Ilıcalı ’dükkan senin demişti’

"BU SEZON EN YAKIN DOSTLARIMDAN BİRİNİ KAYBETTİM"

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir olay yaşandı. Kendisiyle konuşurken abisi olarak ona tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan konuşmanın sonunda Merve'yi son bıraktığım nokta iyi bir nokta. Sakatlık çok büyük bir bela olmuş spor hayatınızda. Onun yaşadığı da ağır bir sakatlık. Ortopedik sakatlıkların en teselli veren tarafı birkaç ay sonra sağlığa kavuşabilmek. Bu sezon içerisinde hayattaki en yakın dostlarından birini kaybettim. Yeri olmayacak bir acı. Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi Merve için Survivor macerası sona erdi" demişti.