Survivor şampiyonu Nisa'ya bir yorum da Merve Aydın'dan 'ben şampiyon olurdum' Acun Ilıcalı 'dükkan senin demişti'
Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası diskalifiye olan Merve Aydın, Survivor'ın yarı finaline damgasını vuran isim oldu.Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'a katılan Merve Aydın'ın sakatlanması sonrası yarışmadan diskalifiye olan Merve Aydın önceki gün Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu hakkında konuştu.
2014 yılında ilk kez katıldığı 'Survivor'da üçüncü olan, 2015'te 'All Star'da finale kalma başarısı gösteren, 2018'de bir kez daha All Star'da mücadele eden Merve Aydın, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan 'Survivor 2022'de ise 5 Mayıs'ta yayınlanan dokunulmazlık oyunu sırasında geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle yarışmaya erken veda etmek zorunda kaldı.
"BU SEZON EN YAKIN DOSTLARIMDAN BİRİNİ KAYBETTİM"
Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir olay yaşandı. Kendisiyle konuşurken abisi olarak ona tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan konuşmanın sonunda Merve'yi son bıraktığım nokta iyi bir nokta. Sakatlık çok büyük bir bela olmuş spor hayatınızda. Onun yaşadığı da ağır bir sakatlık. Ortopedik sakatlıkların en teselli veren tarafı birkaç ay sonra sağlığa kavuşabilmek. Bu sezon içerisinde hayattaki en yakın dostlarından birini kaybettim. Yeri olmayacak bir acı. Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi Merve için Survivor macerası sona erdi" demişti.
Daha iyiyim, toparlıyorum. Altı ayda düzeliyorsun ama ben daha erken yürüdüm. En azından çocuğumun peşinden koşabiliyorum. Psikolojik anlamda çok zor geçti. Ada için büyük emekler verdim ve sakatlanarak ayrılmak durumunda kaldım. Öyle olmasaydı durumlar daha farklı olabilirdi. Nasip kısmet böyleymiş. Allah daha beterinden korudu.