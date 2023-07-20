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'33 yıldır 50 kiloyum' demişti! 51'lik Defne Samyeli'nin zayıflık sırrı! Meğer haftada 5 gün...

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Defne Samyeli, ilerleyen yaşına rağmen sıkı ve çekici fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 1.72 boyundaki ünlü sanatçı, uzun yıllardır 50 kilo ağırlığında olduğunu ifade ederek, sağlıklı yaşamın ve formda kalmak için verdiği mücadeleyi anlattı. İşte 51'lik sanatçının formda kalma sırları...

takvim.com.tr
20.07.2023 19:59 - Son Güncelleme: 20.07.2023 19:59
’33 yıldır 50 kiloyum’ demişti! 51’lik Defne Samyeli’nin zayıflık sırrı! Meğer haftada 5 gün...

Defne Samyeli, hem kendi yaşamından hem de takipçilerine ilham verecek şekilde düzenli bir yaşam tarzı benimsediğini açıkladı. Vücut ve ruh sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğuna inanan ünlü oyuncu, sağlıklı bir bedenin ancak iç huzuru ve pozitif düşüncelerle mümkün olabileceğini belirtiyor.

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’33 yıldır 50 kiloyum’ demişti! 51’lik Defne Samyeli’nin zayıflık sırrı! Meğer haftada 5 gün...

Sıkı bir egzersiz programı ve düzenli spor yapma alışkanlığı, Defne Samyeli'nin fit ve sağlıklı kalmak için tercih ettiği en önemli unsurlardan biri.

’33 yıldır 50 kiloyum’ demişti! 51’lik Defne Samyeli’nin zayıflık sırrı! Meğer haftada 5 gün...

Haftanın 5 günü, tekvando ve Muay Thai gibi dövüş sporları ile uğraşarak hem fiziksel dayanıklılığını artırıyor hem de stresi atma ve enerjisini dengeleme imkanı buluyor.

’33 yıldır 50 kiloyum’ demişti! 51’lik Defne Samyeli’nin zayıflık sırrı! Meğer haftada 5 gün...

Spor yapmayı hayatının bir parçası haline getiren Samyeli, bu sayede yaşam kalitesini artırmanın ve olumlu bir beden algısına sahip olmanın önemine vurgu yapıyor.

’33 yıldır 50 kiloyum’ demişti! 51’lik Defne Samyeli’nin zayıflık sırrı! Meğer haftada 5 gün...

Defne Samyeli'nin dengeli beslenmeye verdiği önem de sağlıklı yaşamının vazgeçilmezlerinden biri.

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