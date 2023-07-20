Survivor'la tanınan Hikmet Tuğsuz elindeki sopayla başcazgır Bayram Ali Dede’ye dehşeti yaşattı "Beni öldürmeye çalıştı"
Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz karıştığı darp olayıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce iki kere Survivor yarışmasına katılan Hikmet Tuğsuz yaşadığı Antalya'da başcazgır Bayram Ali Dede'ye dehşeti yaşattı. Dede'ye saldırıp yere deviren Tuğsuz hızını alamayıp, Dede'nin kafasına tekmeler attı. Dede "Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi.
20.07.2023 20:09 - Son Güncelleme: 20.07.2023 20:15
Survivor yarışmasıyla tanınan başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, Antalya'da başcazgır Bayram Ali Dede'yi sopayla darp etti.
Olay, saat 07.00 sıralarında Gebizli Mahallesi 1107 Sokak'ta meydana geldi. Başcazgır Bayram Ali Dede, otomobilden sopa ile inen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz'un saldırısına uğradı.
SOSYAL MEDYADAN ATIŞTILAR
Bayram Ali Dede, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma "Hikmet Tuğsuz ile A.E., seninle Türk adaleti önünde hesaplaşacağız" notunu düşen Dede'ye, Hikmet Tuğsuz "Bu arada ben dövdüm seni, kimse yoktu" yazarak karşılık verdi.