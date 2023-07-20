Survivor'la tanınan Hikmet Tuğsuz elindeki sopayla başcazgır Bayram Ali Dede’ye dehşeti yaşattı "Beni öldürmeye çalıştı"

SOSYAL MEDYADAN ATIŞTILAR

Bayram Ali Dede, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma "Hikmet Tuğsuz ile A.E., seninle Türk adaleti önünde hesaplaşacağız" notunu düşen Dede'ye, Hikmet Tuğsuz "Bu arada ben dövdüm seni, kimse yoktu" yazarak karşılık verdi.