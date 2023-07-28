33 yaşındaki Dilan Çıtak’dan ‘baba’ isyan! “Nedensiz nefret kusmuyor!” Yıllar sonra biyolojik babası İbrahim Tatlıses’e kavuşmuştu

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra bir araya geldiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babasının izinden giderek meslek olarak şarkıcılığı seçti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ve müzisyen Levent Dörter'le geçen sene nikah masasına oturan Çıtak, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Güçlü sesiyle dikkat çeken Çıtak, dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce üzerinden 'İbrahim Tatlıses'in kızı' olarak anılmaktan rahatsız olduğunu dile getirdi. İşte Dilan Çıtak Tatlıses'in o paylaşımı...
Henüz 13 yaşındayken biyolojik babasının İbrahim Tatlıses olduğunu öğrenen Dilan Çıtak Tatlıses, yıllar sonra İbo ile bir araya gelmişti.
Baba-kızın birbirlerini kabul etmesi yıllar sürerken Dilan Çıtak, Tatlıses'in izinden giderek meslek olarak şarkıcılığı seçmişti.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ve müzisyen Levent Dörter'le geçen sene nikah masasına oturan Çıtak, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.