33 yaşındaki Dilan Çıtak’dan ‘baba’ isyan! “Nedensiz nefret kusmuyor!” Yıllar sonra biyolojik babası İbrahim Tatlıses’e kavuşmuştu

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra bir araya geldiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babasının izinden giderek meslek olarak şarkıcılığı seçti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ve müzisyen Levent Dörter'le geçen sene nikah masasına oturan Çıtak, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Güçlü sesiyle dikkat çeken Çıtak, dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce üzerinden 'İbrahim Tatlıses'in kızı' olarak anılmaktan rahatsız olduğunu dile getirdi. İşte Dilan Çıtak Tatlıses'in o paylaşımı...