Çakıl bebek Nisan Aktaş'ın son hali şaşırttı! Çocuktan Al Haberi'nde 3 yaşındaydı artık 9 yaşında koca kız son haliyle...

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Çakıl Bebek, Nisan Aktaş. 'Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?' sözleriyle hafızalara kazınan Nisan Aktaş şimdilerde koskoca bir kız. Gelin değişimine birlikte göz atalım.