Songül Karlı'nın son halini gören gözlerine inanamadı "Ne hale gelmişsin Songül" Estetikten sonra saçlarını pembe yaptı

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Karlı bu kez pembe saçlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.