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Songül Karlı'nın son halini gören gözlerine inanamadı "Ne hale gelmişsin Songül" Estetikten sonra saçlarını pembe yaptı

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Karlı bu kez pembe saçlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 12:18 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 12:27
Songül Karlı’nın son halini gören gözlerine inanamadı Ne hale gelmişsin Songül Estetikten sonra saçlarını pembe yaptı 1

Songül Karlı'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Songül Karlı’nın son halini gören gözlerine inanamadı Ne hale gelmişsin Songül Estetikten sonra saçlarını pembe yaptı 2

49 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.

Songül Karlı’nın son halini gören gözlerine inanamadı Ne hale gelmişsin Songül Estetikten sonra saçlarını pembe yaptı 3

Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı, Almanya konseri öncesi yeni imajını paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, Songül Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım, çok değişmiş" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

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