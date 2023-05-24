32'lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış! Babası 'kilolarına dikkat et' deyince hastanelik olmuş! "1 günde 3 kez bayıldım..."
Güzel oyuncu Bensu Soral'ın lise yıllarında aldığı kiloları nasıl verdiğini açıkladı.16 yaşındayken kilolu olan başarılı oyuncu babasının uyarısı üzerine zayıflamaya karar vermiş. Sırf kilo vermek için hastanelere düşen Soral bu nedenle uzun süre tedavi aldığını belirtiyor. İşte Bensu Soral'ın kilo verme mücadelesi...
24.05.2023 14:56 - Son Güncelleme: 24.05.2023 14:56
Ünlü oyuncu Bensu Soral gençlik yıllarında zayıflamak için verdiği mücadeleyi anlattı. Şimdilerde 34 beden olan güzel oyuncu lisedeyken zayıflama uğruna bakın neler yaşamış.
İncecik bir vücuda sahip olan Bensu Soral, bir röportajında 16 yaşındayken kilo aldığını ifade etti.