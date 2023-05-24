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32'lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış! Babası 'kilolarına dikkat et' deyince hastanelik olmuş! "1 günde 3 kez bayıldım..."

Güzel oyuncu Bensu Soral'ın lise yıllarında aldığı kiloları nasıl verdiğini açıkladı.16 yaşındayken kilolu olan başarılı oyuncu babasının uyarısı üzerine zayıflamaya karar vermiş. Sırf kilo vermek için hastanelere düşen Soral bu nedenle uzun süre tedavi aldığını belirtiyor. İşte Bensu Soral'ın kilo verme mücadelesi...

takvim.com.tr
24.05.2023 14:56 - Son Güncelleme: 24.05.2023 14:56
32’lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış! Babası ’kilolarına dikkat et’ deyince hastanelik olmuş! 1 günde 3 kez bayıldım...

Ünlü oyuncu Bensu Soral gençlik yıllarında zayıflamak için verdiği mücadeleyi anlattı. Şimdilerde 34 beden olan güzel oyuncu lisedeyken zayıflama uğruna bakın neler yaşamış.

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32’lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış! Babası ’kilolarına dikkat et’ deyince hastanelik olmuş! 1 günde 3 kez bayıldım...

İncecik bir vücuda sahip olan Bensu Soral, bir röportajında 16 yaşındayken kilo aldığını ifade etti.

32’lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış! Babası ’kilolarına dikkat et’ deyince hastanelik olmuş! 1 günde 3 kez bayıldım...

Soral, lisede kilo alınca babası "Kilolarına dikkat et" diye uyarmış.

32’lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış! Babası ’kilolarına dikkat et’ deyince hastanelik olmuş! 1 günde 3 kez bayıldım...

Duruma çok üzülen güzel oyuncu, bu sözleri dert edinerek oldukça zorlu bir diyete girince bir gün içinde 3 kez baygınlık geçirmiş.

32’lik Bensu Soral bakın nasıl zayıflamış! Babası ’kilolarına dikkat et’ deyince hastanelik olmuş! 1 günde 3 kez bayıldım...

Hastaneye kaldırılan Soral'a epilepsi teşhisi konulmuş.

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