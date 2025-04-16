Nevra Serezli açıkladı: Sihirli Annem filminde Defne Joy Foster sürprizi!

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yıllar sonra beyazperdeye uyarlanıyor. Sevilen yapımın yeni versiyonu olan 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminin çekimleri resmen başladı.
'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol aldı.
Çekimleri başlayan ve merakla beklenen filmden kareler yayınlanırken ilk açıklama Sihirli Annem'in Dudu Peri'si Nevra Serezli'den geldi.
2. Sayfa'nın haberine göre; bir galada görüntülenen usta oyuncu Nevra Serezli, dizide kızı Eda'yı canlandıran fakat 2011'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster'a değindi.
Nevra Serezli, "Tabii ki Defne Joy Foster'ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Serezli, muhabirlerin "Filmde yer alacak mı ya da nasıl yer alacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz."