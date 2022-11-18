32 yaşındaki Manchester City yıldızı İlkay Gündoğan'ın biricik eşinden karnı burnunda poz! Sara Arfaoui bikinisiyle şezlong pozu verdi
Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, Mayıs 2022'de İtalyan model Sara Arfaoui ile dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten geçen aylarda ise müjdeli haber geldi. İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'nin bebek beklediği ortaya çıktı. Hamilelik sürecinde paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Arfoui, karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü model, bikinisiyle şezlongda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Sara Arfaoui'nin o paylaşımı...
18.11.2022 00:24 - Son Güncelleme: 18.11.2022 00:24
Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, İtalyan model Sara Arfaoui ile17 Mayıs'ta Kopenhag'da evlendi.
Mutlu bir evlilik sürdüren İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, geçen haftalarda sosyal medya hesaplarında bir paylaşımda bulunarak bebek beklediklerini açıkladı.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikiliden Sara Arfaoui de bu süreçte sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.