2 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın gözünden sakındığı biricik eşine bakın! Hayran bıraktı
2 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Devrim Yakut gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Adana'da dünyaya gelen ve aslen Elazığlı olan oyuncu hakkında en çok "Cihangir Ceyhan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. 33 yaşındaki ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşini görenler ise "Birbirinize çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu. İşte bir çocuk babası olan Cihangir Ceyhan'ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşi...
17.11.2022 22:27 - Son Güncelleme: 17.11.2022 22:27
Başrolünde Nalan karakteriyle Burcu Biricik'in yer aldığı Camdaki Kız'da Hayri rolüyle izleyici karşısına çıkan Cihangir Ceyhan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?
Ailenin en küçük çocuğu olarak 6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.
Daha sonra Sıfır Bir, Çukur ve Alev Alev dizilerinde boy gösteren oyuncu, son olarak Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteriyle izleyici karşısına geçti.
Kariyeriyle dikkat çeken Ceyhan'ın aşk hayatı da merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Cihangir Ceyhan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı arattı.