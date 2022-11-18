Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı bakın kim! Meğer onu da televizyon ekranlarında izlemişiz! Hem de annesiyle aynı dizide...
Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı bakın kim! Meğer onu da televizyon ekranlarında izlemişiz! Başrolünü Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal ile paylaştığı Aldatmak dizisinde Güzide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Vahide Perçin, kendisi gibi oyuncu kızıyla gündeme geldi. Perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Perçin, ünlü oyuncunun annesi olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. 1991–2013 yılları arasında meslektaşı Altan Gördüm ile evli kalan Vahide Perçin'in kızı bakın kimmiş...
18.11.2022 01:42 - Son Güncelleme: 18.11.2022 01:42
Başarılı oyuncu Vahide Perçin, hem özel hem de iş hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise kızı ile gündem oldu.
Öte yandan Vahide Perçin'in Muhteşem Yüzyıl dizisinde kızıyla birlikte kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.