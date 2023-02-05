31 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Hollanda vatandaşlığı olan Melisa Aslı Pamuk’un memleketi...
2009 Best Model of Turkey'de 'Gelecek Vaat Eden Model' unvanı alan ve 2011 Miss Turkey'de birinci seçilen Melisa Aslı Pamuk, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. 2012 yılında 'Yer Gök Aşk' dizisiyle oyunculuğa adım atan Pamuk'un kariyer hikayesi 12 yaşında Hollanda'da alışveriş yaparken başladı. Hikayesiyle dikkat çeken oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Hollanda vatandaşlığı olan Pamuk'un özellikle memleketi merak edilerek "Melisa Aslı Pamuk aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 31 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk'un memleketi...
05.02.2023 20:47 - Son Güncelleme: 05.02.2023 20:47
2009 Best Model of Turkey'de 'Gelecek Vaat Eden Model' unvanı alan ve 2011 Miss Turkey'de birinci seçilen Melisa Aslı Pamuk, kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyurdu.
Ancak ünlü oyuncunun kariyer hikayesi henüz 12 yaşındayken başladı. 2021 yılında verdiği bir röportajda, önce manken ve daha sonra oyuncu olma serüvenini anlatan Melisa Aslı Pamuk şunları söyledi: "12 yaşımda Hollanda'da alışveriş yaparken yanıma bir menajer geldi ve mankenlik teklifinde bulundu.
Yarışmanın ardından oyunculuğa soyunan ve 2012 yılında 'Yer Gök Aşk' dizisiyle ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Melisa Aslı Pamuk'un hikayesi dikkat çekerken aslen nereli olduğu da merak edildi.