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Haberler Magazin 31 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Hollanda vatandaşlığı olan Melisa Aslı Pamuk’un memleketi...

31 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Hollanda vatandaşlığı olan Melisa Aslı Pamuk’un memleketi...

2009 Best Model of Turkey'de 'Gelecek Vaat Eden Model' unvanı alan ve 2011 Miss Turkey'de birinci seçilen Melisa Aslı Pamuk, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. 2012 yılında 'Yer Gök Aşk' dizisiyle oyunculuğa adım atan Pamuk'un kariyer hikayesi 12 yaşında Hollanda'da alışveriş yaparken başladı. Hikayesiyle dikkat çeken oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Hollanda vatandaşlığı olan Pamuk'un özellikle memleketi merak edilerek "Melisa Aslı Pamuk aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 31 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk'un memleketi...

takvim.com.tr
05.02.2023 20:47 - Son Güncelleme: 05.02.2023 20:47
31 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Hollanda vatandaşlığı olan Melisa Aslı Pamuk’un memleketi...

2009 Best Model of Turkey'de 'Gelecek Vaat Eden Model' unvanı alan ve 2011 Miss Turkey'de birinci seçilen Melisa Aslı Pamuk, kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

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31 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Hollanda vatandaşlığı olan Melisa Aslı Pamuk’un memleketi...

Ancak ünlü oyuncunun kariyer hikayesi henüz 12 yaşındayken başladı. 2021 yılında verdiği bir röportajda, önce manken ve daha sonra oyuncu olma serüvenini anlatan Melisa Aslı Pamuk şunları söyledi: "12 yaşımda Hollanda'da alışveriş yaparken yanıma bir menajer geldi ve mankenlik teklifinde bulundu.

31 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Hollanda vatandaşlığı olan Melisa Aslı Pamuk’un memleketi...

Boyum da uzun olduğu için bu teklifi değerlendirdim ve mankenlik yapmaya başladım. Zaten o zamanlar da bana hep, güzel olmaktan çok karakteristik bir yüzüm olduğunu söylerlerdi.

31 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Hollanda vatandaşlığı olan Melisa Aslı Pamuk’un memleketi...

'Miss Turkey'ye katıldığım zaman da aslında mankenlikten vazgeçmiştim. Hollanda'ya dönüp psikoloji okuyacaktım. Ve jübilem olsun diye düşünerek yarışmaya katıldım."

31 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Hollanda vatandaşlığı olan Melisa Aslı Pamuk’un memleketi...

Yarışmanın ardından oyunculuğa soyunan ve 2012 yılında 'Yer Gök Aşk' dizisiyle ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Melisa Aslı Pamuk'un hikayesi dikkat çekerken aslen nereli olduğu da merak edildi.

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