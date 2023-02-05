Güzel Günler’in Derin’i Doğan Can Sarıkaya bakın kaç yaşındaymış! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Doğa Dalgıç ile arasında...
Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kaya, Zeynep Çamcı, Olgun Toker gibi isimlerin yer aldığı Güzel Günler dizisinde Derin karakterini canlandıran Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı merak edildi. Genç oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Doğan Can Sarıkaya kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Sarıkaya'nın yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken rol arkadaşı Doğa Dalgıç ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın daha önce Kavak Yelleri, Çukur, Rise Of Empires Ottoman, Yeter, Sadakatsiz gibi yapımlarda rol alan Doğan Can Sarıkaya bakın kaç yaşındaymış...
05.02.2023 22:02 - Son Güncelleme: 05.02.2023 22:02
Güzel Günler dizisinde Derin karakterini canlandıran Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, en çok "Doğan Can Sarıkaya kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Sarıkaya'nın yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.