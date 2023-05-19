Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan'la ortaya çıktı görenler Kim Kardashian sandı! Hastalığını açıklayan Ayhan Aşan: "Kitle vardı acilen ameliyat oldum"

"Çalışmalarımıza ameliyat yüzünden ara verdik. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum. Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak. Ani bir ameliyat oldu. Beklemediğim bir şeydi. Check-Up yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. 2-3 cm'lik kitleydi. Acil olarak aldırdık."

Aşan, "Meslek hastalığı mı?" sorusuna, "Evet. Ama şu an çok iyiyim. Sanat hayatımda 30 sene oldu" yanıtını verdi.