Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan'la ortaya çıktı görenler Kim Kardashian sandı! Hastalığını açıklayan Ayhan Aşan: "Kitle vardı acilen ameliyat oldum"
Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan'la ortaya çıktı görenler Kim Kardashian sandı! Hastalığını açıklayan Ayhan Aşan son durumu hakkında da bilgi verdi. Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan, eşi Ayla Aşan ile birlikte Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Tiroit ameliyatı olduğunu ve Kurban Bayramı'ndan itibaren sahnelere döneceğini söyleyen Aşan, "Check-up yaptırınca ortaya çıktı. 2-3 santimlik bir kitle vardı, acilen ameliyat olup aldırdım. Şu an çok iyiyim" dedi. Ayhan Aşan'ın eşi sosyal medyada gündem oldu. Ayhan Aşan'ın eşini kimileri Kim Kardashian'a kimileri ise Kourtney Kardashian'a benzetti.
Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan'la ortaya çıktı görenler Kim Kardashian sandı! Hastalığını açıklayan Ayhan Aşan eşi ve sağlık durumuyla gündemde.
Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan, geçtiğimiz gün eşi Ayla Aşan ile objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşmayı ihmal etmeyen müzisyen, tiroid ameliyatı olduğunu söyleyerek; şu ifadeleri kullandı:
"Çalışmalarımıza ameliyat yüzünden ara verdik. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum. Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak. Ani bir ameliyat oldu. Beklemediğim bir şeydi. Check-Up yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. 2-3 cm'lik kitleydi. Acil olarak aldırdık."
Aşan, "Meslek hastalığı mı?" sorusuna, "Evet. Ama şu an çok iyiyim. Sanat hayatımda 30 sene oldu" yanıtını verdi.
'15 YILDIR MENAJERLİĞİMİ YAPIYOR'
Yeni şarkısında eşiyle kamera karşısına geçtiğini belirten şarkıcı, Ayla Aşan için; "Aynı zamandır 15 yıldır menajerliğimi yapıyor" dedi.
Aşan, eski eşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini de söyledi. Ünlü isim, "En büyük oğlum otizimli. Sık sık görüşüyoruz. Görüşemediğimiz zamanlar olmuştu arayı kapatıyoruz" dedi.