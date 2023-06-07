Vav TV İzle
Haberler Magazin 30 yaşındaki Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı! Formda vücudunu bakın neye borçluymuş...

30 yaşındaki Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı! Formda vücudunu bakın neye borçluymuş...

Yoğun bir tempoyu geride bırakan Serenay Sarıkaya, yaz sezonunu açtı. Tatilin keyfini deniz kenarında çıkarmayı tercih eden oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, son olarak kırmızı bikinisi ile verdiği pozları yayınladı. Paylaşıma yorum üstüne yorum yağarken Sarıkaya'nın formda vücudunun sırrı da merak konusu oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın bikinili paylaşımı...

takvim.com.tr
07.06.2023 18:25 - Son Güncelleme: 07.06.2023 18:25
30 yaşındaki Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı! Formda vücudunu bakın neye borçluymuş...

Rol aldığı yapımların sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Serenay Sarıkaya, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
30 yaşındaki Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı! Formda vücudunu bakın neye borçluymuş...

Serenay Sarıkaya, kırmızı bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.

30 yaşındaki Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı! Formda vücudunu bakın neye borçluymuş...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı.

30 yaşındaki Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı! Formda vücudunu bakın neye borçluymuş...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan pozlar, Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.

30 yaşındaki Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı! Formda vücudunu bakın neye borçluymuş...

İşte Serenay Sarıkaya'nın o pozları...

SON DAKİKA