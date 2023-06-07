30 yaşındaki Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı! Formda vücudunu bakın neye borçluymuş...
Yoğun bir tempoyu geride bırakan Serenay Sarıkaya, yaz sezonunu açtı. Tatilin keyfini deniz kenarında çıkarmayı tercih eden oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, son olarak kırmızı bikinisi ile verdiği pozları yayınladı. Paylaşıma yorum üstüne yorum yağarken Sarıkaya'nın formda vücudunun sırrı da merak konusu oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın bikinili paylaşımı...
07.06.2023 18:25 - Son Güncelleme: 07.06.2023 18:25
Rol aldığı yapımların sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Serenay Sarıkaya, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.