23'lük sevgilisi Clara Chia Marti'de onu aldattı! "Sevgilimin kuklasıyım" demişti... Shakira'yı aldatan Gerard Pique'ye büyük şok!
Shakira-Piqué cephesinde yeni bir aldatma iddiası sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. İddialara göre, Shakira'nın üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aldatıldığı ortaya çıktı. Detayları birlikte inceleyelim. Sosyal medyada hızla yayılan haberlere göre, Gerard Piqué'nin Shakira'yı aldatma skandalı yaşadığı iddia ediliyor. İddialara göre, Piqué, üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile ilişki yaşamıştır.
08.06.2023 10:06 - Son Güncelleme: 08.06.2023 10:06
Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık birlikteliği aldatma iddialarıyla sona ermişti. Pique'nin Shakira'yı aldattığının ortaya çıkmasıyla spor ve magazin camiası büyük şok yaşadı. 36 yaşındaki Pique'nin 23'lük sevgilisi Clara Chia Marti hakkında ortaya atılan iddialar büyük ilgi çekti. Pique'nin aldatıldığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Clara, Pique ve Shakira üçgenine dahil olan yeni isim...
Şu anda Manchester City'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Guardiola, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra da Pique ile her zaman yakın bir ilişkileri olmuştu.