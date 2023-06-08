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Haberler Magazin 23'lük sevgilisi Clara Chia Marti'de onu aldattı! "Sevgilimin kuklasıyım" demişti... Shakira'yı aldatan Gerard Pique'ye büyük şok!

23'lük sevgilisi Clara Chia Marti'de onu aldattı! "Sevgilimin kuklasıyım" demişti... Shakira'yı aldatan Gerard Pique'ye büyük şok!

Shakira-Piqué cephesinde yeni bir aldatma iddiası sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. İddialara göre, Shakira'nın üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aldatıldığı ortaya çıktı. Detayları birlikte inceleyelim. Sosyal medyada hızla yayılan haberlere göre, Gerard Piqué'nin Shakira'yı aldatma skandalı yaşadığı iddia ediliyor. İddialara göre, Piqué, üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile ilişki yaşamıştır.

takvim.com.tr
08.06.2023 10:06 - Son Güncelleme: 08.06.2023 10:06
23’lük sevgilisi Clara Chia Marti’de onu aldattı! Sevgilimin kuklasıyım demişti... Shakira’yı aldatan Gerard Pique’ye büyük şok!

Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık birlikteliği aldatma iddialarıyla sona ermişti. Pique'nin Shakira'yı aldattığının ortaya çıkmasıyla spor ve magazin camiası büyük şok yaşadı. 36 yaşındaki Pique'nin 23'lük sevgilisi Clara Chia Marti hakkında ortaya atılan iddialar büyük ilgi çekti. Pique'nin aldatıldığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Clara, Pique ve Shakira üçgenine dahil olan yeni isim...

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23’lük sevgilisi Clara Chia Marti’de onu aldattı! Sevgilimin kuklasıyım demişti... Shakira’yı aldatan Gerard Pique’ye büyük şok!

Marti tarafından ünlü teknik direktör Pep Guardiola ile aldatıldığı iddiası İspanya gündemine bomba gibi düştü.

23’lük sevgilisi Clara Chia Marti’de onu aldattı! Sevgilimin kuklasıyım demişti... Shakira’yı aldatan Gerard Pique’ye büyük şok!

Şu anda Manchester City'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Guardiola, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra da Pique ile her zaman yakın bir ilişkileri olmuştu.

23’lük sevgilisi Clara Chia Marti’de onu aldattı! Sevgilimin kuklasıyım demişti... Shakira’yı aldatan Gerard Pique’ye büyük şok!

Dedikodulara göre, Guardiola sadece Pique ile değil, Pique'nin sevgilisiyle de 'yakın ilişki' kurdu.

23’lük sevgilisi Clara Chia Marti’de onu aldattı! Sevgilimin kuklasıyım demişti... Shakira’yı aldatan Gerard Pique’ye büyük şok!

Çünkü üniversite öğrencisi olan Clara Chia Marti ile Guardiola'nın çocukları aynı okula gidiyor.

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