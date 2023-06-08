23'lük sevgilisi Clara Chia Marti'de onu aldattı! "Sevgilimin kuklasıyım" demişti... Shakira'yı aldatan Gerard Pique'ye büyük şok!

Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık birlikteliği aldatma iddialarıyla sona ermişti. Pique'nin Shakira'yı aldattığının ortaya çıkmasıyla spor ve magazin camiası büyük şok yaşadı. 36 yaşındaki Pique'nin 23'lük sevgilisi Clara Chia Marti hakkında ortaya atılan iddialar büyük ilgi çekti. Pique'nin aldatıldığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Clara, Pique ve Shakira üçgenine dahil olan yeni isim...